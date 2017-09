Madagascar: FIVMPAMA - Mise en place d'une antenne à La Réunion

Ce même sujet a été abordé lors sa rencontre avec Louis Bertrand Grondin, élu délégué à la formation professionnelle et en charge des affaires économiques au sein du Conseil régional de la Réunion. Toutes les autres personnalités qui l'ont reçu durant son séjour dans cette île voisine, ont convergé leur opinion sur le développement du partenariat win-win entre les opérateurs des deux pays. « L'agriculture, l'agro-alimentaire et l'énergie renouvelable constituent les secteurs qui attirent les opérateurs réunionnais », a conclu Erick Rajaonary.

Formation. Par ailleurs, Erick Rajaonary a rencontré Didier Bossalini, le vice-président de la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de La Réunion. La formation des chefs d'entreprises et des futurs dirigeants d'entreprises suivie d'un transfert de savoir-faire entre les deux îles y a été discutée.

A part cette diaspora, le président du FIVMPAMA a été également reçu par le vice-président de la Confédération des Petites et Moyennes Entreprises (CPME), Eric Leung, qui plus est le président de la Commission de développement international de la Chambre de Commerce et de l'Industrie de la Réunion (CCIR). Les deux parties vont signer ce jour une convention afin de développer des partenariats entre les opérateurs malagasy et réunionnais.

63,2 millions d'Euros. En fait, « les échanges de la Réunion avec les autres pays de l'Océan Indien comme Madagascar, Comores et Maurice ne représentent que 4% de ses échanges commerciaux avec le reste du monde, et ce, malgré leur proximité. Il en est de même pour la Grande Ile, cela n'a atteint que 4,2%. C'est pourquoi, il est temps de booster ces échanges économiques », a-t-il poursuivi.

Des partenariats entre les opérateurs malgaches et réunionnais seront créés afin de développer les échanges commerciaux et économiques entre les deux pays.

