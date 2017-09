Madagascar: Les médias et leur rôle dans la culture

Les intervenants lors de la conférence débat hier à l'IKM Antsahavola.

« La place des médias dans la culture ». Tel a été le thème débattu hier lors de la conférence débat qui s'est tenue à l'IKM Antsahavola, dans le cadre du Dago Festival, qui bat son plein.

Un sujet à la fois difficile et pointé du doigt, surtout lorsqu'on touche le domaine du matraquage. Les intervenants, un journaliste culturel et un responsable au sein de l'IKM, ont d'abord introduit le sujet. Et très vite, le débat a été animé. Car immédiatement, le sujet a basculé vers le matraquage. Les médias sont en effet au centre du matraquage et donnent aux plus offrants leurs plages, peu importe la chanson diffusée.

Les jeunes qui ont assisté à cette conférence regrettent donc le peu d'implication des médias dans la qualité des programmes et des chansons diffusées. Puis, un jeune homme de l'assistance questionne : « comment définir la culture ? » Parler de Culture dans son sens large est en effet difficile, car on parle là d'un sujet très vaste. Même si trop souvent, on réduit la culture à l'art, et l'art à la musique. Chacun a donc essayé de donner sa définition, même si au final, tout le monde s'accorde à dire que la culture façonne un peuple, et que désormais, il faudrait que la culture devienne un réel levier de développement.

Levier de développement. La culture est en effet un aspect important d'une société que l'on ne doit pas sous-estimer. Au contraire, elle devrait être prise en compte dans toutes les stratégies de développement. Mais encore faudrait-il que les gouvernants, les bailleurs de fonds et ceux qui régissent le pays en soient convaincus. Ce qui est loin d'être le cas actuellement car trop souvent, on fait l'amalgame entre culture et spectacle, et acteurs culturels et artistes.

Du coup, la musique prend le dessus et depuis des années, on entend le même refrain. Aujourd'hui, il est temps que tout le monde prenne part à la valorisation de la culture et à sa place dans le développement. Et c'est peut-être là le vrai rôle des médias. Informer tout un chacun, des décideurs à l'opinion publique, et finalement Monsieur tout le monde pour que la culture devienne un réel levier de développement.