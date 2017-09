Madagascar: Salon de la gastronomie - Le Chef Lalaina va partager son parcours

Chef Lalaina, plusieurs fois lauréats de concours internationaux, va témoigner de sa carrière lors de ce salon.

Le salon de la gastronomie, un haut lieu de rencontre entre tous ceux qui travaillent dans l'art culinaire. C'est en tout cas ce qu'ambitionne l'AFT à travers l'organisation de cet événement qui prend de plus en plus d'ampleur. Du 22 au 24 septembre, les locaux de l'AFT accueillent une cinquantaine de stands qui vont vendre des produits, dont pour la plupart, des produits locaux.

Et ce ne sera pas tout, car la programmation prévoit aussi des jeux, une tombola, et des ateliers gratuits. Trois expositions seront aussi présentées au grand public, « recettes de Chef » où les Chefs vont dévoiler quelques-uns de leurs secrets, « Le riz qui nourrit le monde » avec le Cirad et « Du labo à l'assiette » avec l'IRD. Mais ce salon sera également l'occasion d'écouter des parcours de Chefs, histoire de faire naître des vocations, pourquoi pas ? Parmi eux, on aura le Chef Zo et le Chef Lalaina qui témoigneront de leurs passions et de leurs carrières, le samedi à partir de 15h. Sinon, plusieurs conférences à thème seront organisées tout au long de ces trois jours.