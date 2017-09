Madagascar: Vers l'amélioration des exportations vers l'Europe

Antonio Sanchez Bénédito et Chabani Nourdine ont déjà travaillé sur d'autres dossiers économiques.

Le ministre du Commerce et de la Consommation Chabani Nourdine et l'Ambassadeur de l'Union Européenne Antonio Sanchez Bénédito se connaissent très bien pour avoir travaillé sur d'autres dossiers sur le développement économique.

Les relations entre Madagascar et l'Union Européenne sont au beau fixe. Antonio Sanchez Benedito, l'Ambassadeur de l'Union Européenne à Madagascar l'a réitéré, hier lors de sa rencontre avec le ministre du Commerce et de la Consommation, Chabani Nourdine.

Excédentaire

L'Europe est au premier rang parmi les pays de destination des exportations malgaches. Et ce, avec une balance commerciale excédentaire en faveur de Madagascar. En effet, les relations commerciales se font avec 45% des exportations vers l'Europe et 20% d'importations malgaches en provenance des principaux pays membres de l'Union Européenne. Les fruits de mer, les épices, le textile sont les principaux produits exportés par Madagascar sur le marché européen. Un marché très exigeant. « Si Madagascar arrive à exporter vers l'Union Européenne, c'est essentiellement en raison de la qualité des produits » a précisé Antonio Sanchez Benédito. Et lui de continuer que les efforts doivent être maintenus afin de garder cette performance.

Expérience commune

C'est d'ailleurs ce souci d'amélioration des échanges entre Madagascar et l'Union Européenne, qui était au centre de la discussion entre le ministre du Commerce et de la Consommation Chabani Nourdine, et l'Ambassadeur de l'Union Européenne.

Deux personnalités qui se connaissent très bien puisque pendant son mandat au ministère de l'Industrie et du Développement su Secteur Privé, Chabani Nourdine avait mené avec succès le programme PROCOM, un projet d'appui au secteur privé malgache. « On a déjà une expérience commune au cours du PROCOM et on va continuer sur la même lancée » a déclaré, l'Ambassadeur de l'Union Européenne.

« Nous allons continuer à appuyer la capacité d'exportation de Madagascar » a-t-il continué. Sur ce point d'ailleurs, le ministre Chabani Nourdine a indique sur son département travaille effectivement sur les moyens d'améliorer davantage la qualité des produits exportés.

APE

« Quand on réussit nos exportations vers l'Union Européenne, il n'y a aucune raison à ce que l'on ne réussisse pas avec les autres pays » a-t-il déclaré.

A noter qu'outre l'Europe, Madagascar exporte vers d'autres pays. On peut citer, entre autres, la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde et les Etats-Unis. A noter que les relations économiques et commerciales entre Madagascar et l'Union Européenne sont basées sur l'Accord de Partenariat Economique (APE), lequel couvre l'accès au marché, la pêche et la coopération au développement.

Il y a également les chapitres sur les règles d'origine, la défense commerciale et les mécanismes de règlement des différends. Ces différents aspects feront l'objet d'un suivi permanent, par le ministère du Commerce et de la Consommation.et également des chapitres sur les règles d'origine, sur la défense commerciale et les mécanismes de règlements des différends.