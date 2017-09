Madagascar: Association « Mpanarato Miray Ambalambalamanga » - Une plainte au parquet a été déposée contre l'Armée de mer française !

Dédommagements. D'après ces faits, force est de reconnaitre que la France surveille bien les îles éparses. Non seulement, la présence des forces marines y est permanente mais aussi et surtout, ces dernières restent vigilantes par rapport aux pêches interdites dans les mers de ces îles.

D'après les explications que nous avons reçues, la plainte a été déposée lundi dernier auprès du parquet du Tribunal de Première Instance de Mahajanga par l'association « Mpanarato Miray Ambalambalamanga » Antanimasaja. Et pour cause, l'armée de Mer française aurait commis des infractions (suscitées) à l'endroit de certains membres.

« Coups et blessures volontaires, violence et voie de fait, tortures, meurtres avec préméditation et non-assistance à pêcheurs en danger ».

Copyright © 2017 Midi Madagasikara. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.