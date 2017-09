Madagascar: STEF'AUTO - « On veut aller aux Seychelles » dixit Didier Sely, coach

Championnes de Madagascar pour la 10e fois, Stef'auto de Toamasina peut s'enorgueillir de ses résultats.

Fort de ses jeunes membres, eh oui, ils ont rajeuni les colonnes, Stef'auto a eu le dessus sur VBCD en finale dames du sommet national. Ils ont été reçus avec faste par la Région Atsinanana comme toutes les disciplines sportives championnes de Madagascar.

« Pour avoir ce résultat, on a travaillé dur. Depuis janvier, on s'entraînait cinq fois par semaine et ce à raison de deux heures au moins ». Le retour de Jessie, Armella et d'Elia ont changé aussi les donnes. Sans Rose, Hasina et Melissa, ils ont mis en avant les Lalah, Emma et Najma avec ces jeunes suscitées. D'où ce résultat satisfaisant.

Après le titre national, l'équipe veut aller aux Seychelles du 3 au 9 décembre pour le sommet de l'Océan Indien. « On a besoin d'appuis car si notre président a réussi à nous trouver l'hébergement et la restauration, le transport est une toute autre histoire. Et nous comptons sur l'Etat ». Battues en demi-finale face à une équipe mauricienne, les filles de Stef'auto peuvent mieux faire cette année et elles ont aussi droit à ce voyage. A bon entendeur.