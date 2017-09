Madagascar: Hippisme - Jean Baptiste Rakotohanja sort le grand jeu

La journée des courses de dimanche à Bevalala a été marqué par le doublé de Jean Baptiste Rakotohanja qui sort ainsi de l'anonymat et d'une bien bonne manière puisque il a tout gagné .

Enfin presque car après s'être approprié de la 2 e course avec Oscar et devançant ainsi le favori du lot Oiseau d'Or confié à Patrick Rakotoarivelo, Jean Baptiste Rakotohanja s'est aussi imposé à la troisième course avec l'aide de Mascotte de Star.

Et ce n'est pas tout car le jockey en état de grâce a terminé à la deuxième place de la 5e course avec Nelly Fly qui terminait derrière Jovialité, l'autre cheval qui monte en puissance et confié à Fenohasina Ralairijaona. Koldikova de Nicot Ramiliarimanga complète le tiercé de la journée marquée par une autre victoire d'un autre apprenti mauricien en l'occurrence Varum Tengaree sur King of Star.

Patrick Rakotoarivelo qui, d'habitude, rafle tout a dû se contenter d'une seule victoire à la 4e course sur le dos d'un cheval que tout le monde donnait favori en l'occurrence Navigateur qui s'est imposé avec une aisance déconcertante qu'on se demande s'il est maintenant apte pour faire partie de l'élite. Une élite quelque peu mise au repos sans doute pour pouvoir être au top au Grand Prix de dimanche et marquant les 21 ans de l'AHCEL.

Une journée très prometteuse car l'occasion est trop belle pour Michelson Rakotoarisoa et son équipe pour montrer le vrai visage de l'élevage des chevaux à Madagascar. 21 années après.

Rendez-vous à ne pas rater donc dimanche à Bevalala.