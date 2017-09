Cameroun: CAN 2019 - L'ambassadeur de Turquie à Japoma

Son Excellence Murat Ülkü est descendu sur le chantier du complexe sportif hier à Douala, afin d'apprécier l'avancée des travaux.

« Notre rêve est d'inaugurer, l'année prochaine, le stade de Japoma au plus haut niveau, avec peut-être un match d'amitié qui va rassembler les stars du football du Cameroun et de la Turquie. »

Pour sa deuxième descente sur le site de construction du complexe sportif de Japoma à Douala hier, Son Excellence Murat Ülkü, ambassadeur de la Turquie au Cameroun, accompagné de son épouse, livrait ainsi aux médias ses impressions et ambitions pour le projet. Après l'accueil par Tufan Serkan, le directeur régional Afrique de l'entreprise turque Yenigün, en charge de la construction du complexe, la visite du diplomate s'est divisée en deux parties.

D'abord une séance de travail avec les responsables du constructeur sur le niveau d'avancement du chantier, les mesures de sécurité et de santé pour les ouvriers qui doivent rentrer dans les standards turcs, la sécurité même de l'enceinte des 48 hectares. Il a ensuite effectué une descente sur l'un des points les plus urgents du complexe : le futur stade olympique couvert de 50 000 places devant accueillir les matches de la coupe d'Afrique des nations 2019 et qui devra être prêt d'ici octobre 2018. Stade où les travaux de fondation continuent. En effet, le site est par exemple déjà creusé à 86% et sur les 2000 poteaux à implanter, 1369 sont déjà en place.

De plus, comme l'a assuré Zeki Bozkurt, le chef du projet, d'ici la mi-octobre 2017, le chantier va afficher complet en termes d'effectifs : 1350 personnes avec 50% de locaux et 50% de Turcs. Pour l'ambassadeur, cette collaboration permettra le transfert de savoir-faire et de technologies. En parlant de collaboration, pour Son Excellence Murat Ülkü, le projet de construction du complexe multisports de Japoma, « monument de la fraternité et de l'amitié Cameroun-Turquie », est un pionnier dans la coopération entre les deux pays à une échelle aussi importante.

D'abord parce qu'il va être le symbole des premiers rôles joués par la Turquie dans le domaine du BTP dans le monde et donc être une garantie pour d'autres projets d'envergure au Cameroun. Mais aussi, parce que le projet est très important dans les préparatifs de la CAN 2019 pour l'Afrique en miniature, l'ambassadeur assure veiller sur les intérêts de son pays hôte.

A ce propos, le diplomate turc conclut : « Nous n'avons pas de doutes que le Cameroun est bien préparé. Nous pensons que la CAN 2019 sera une grande réussite».