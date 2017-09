Cameroun: MTN Elite One - La journée de tous les dangers

On devrait voir plus clair ce jeudi dans la bataille pour les places africaines et le maintien.

C'est une 32e journée décisive de la MTN Elite One qui est prévue ce jeudi à travers les stades du pays. Même si tout suspense est mort en ce qui concerne le titre, remporté officiellement en match avancé de cette 32e journée dimanche dernier par Eding Sport de la Lekié.

N'empêche, les enjeux restent importants dans ce championnat 2016/2017 où tout devrait se jouer en haut comme en bas de classement. La lutte pour les places africaines La deuxième place, qualificative pour la Ligue africaine des champions, n'est pas encore totalement assurée pour Coton sport, 51 points, qui reste sous la menace d'Apejes (47 pts), Stade Renard et YOSA (46 pts chacun) notamment.

Le club de Garoua n'a plus gagné depuis la 28e journée et a absolument besoin de se relancer avec la réception d'Union de Douala, pour ne pas voir ses rêves de coupe africaine s'écrouler. D'autant que ses poursuivants restent sur une bonne dynamique et que chacun est déterminé à accrocher cette 2e place ou alors la 3e, synonyme de Coupe de la Confédération CAF.

Opération maintien En recevant Feutcheu au Stade militaire de Yaoundé, le Canon sait qu'il joue sa dernière carte. Même si l'équipe de Nkolndongo, avec 26 points, a un pied en Elite Two, elle espère toujours réaliser une remontada sur ses trois derniers matchs pour, pourquoi pas, assurer un maintien inespéré. Mais ce scénario semble chaque jour improbable au vu de ce que le club, visiblement résigné à son sort, a montré tout au long de la saison.

Dans la même situation, Lion blessé, 26 pts aussi, a besoin d'un miracle pour rester en première division et l'équipe de Fotouni pourra être fixée sur son destin dès ce jeudi. Si la messe semble dite pour ces deux équipes, le dernier ticket pour la MTN Elite Two semble ouvert.

Plusieurs clubs sont sous la menace de la relégation en cas de contre-performance, même si cela devrait se jouer entre l'Union (37 pts), Aigle (36 pts), Astres (35 pts) et Racing (33 pts).