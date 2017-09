Ile Maurice: Innovation - 4e trophée en sept ans pour la Bourse de Maurice

Et de quatre pour la Stock Exchange of Mauritius. Elle a raflé le Most Innovative African Stock Exchange of the year Award. Un quatrième trophée en sept ans.

Le prix a été décerné, le lundi 18 septembre, à Sunil Benimadhu, Chief Executive de la SEM, par Hubert Danso, Chief Executive Officer et vice-président de Africa investor (Ai). Il s'agit d'un groupe international spécialisé dans le domaine de la recherche et de la communication.

La cérémonie de remise de trophée de l'édition 2017 du Most Innovative African Stock Exchange of the year Award s'est déroulée au siège de la Nasdaq Stock Exchange New York. Interrogé à l'issue de cet événement, Sunil Benimadhu a indiqué qu'il s'agit là de la reconnaissance des efforts déployés par la Bourse de Maurice pour recourir à toute innovation susceptible d'améliorer les produits et les services qui y sont offerts.

«Cette reconnaissance nous encourage à ne pas lésiner sur les moyens lorsque nous sommes en présence d'innovations capables d'apporter une nouvelle dimension au développement de notre Bourse», a souligné le Chief Executive de la SEM.