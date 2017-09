Afrique: Trump - « Mes amis vont en Afrique pour s'enrichir »

Nous devons tous supporter ensemble la mise en œuvre des sanctions et des résolutions des Nations Unies en réponse à l'agitation de la Corée du Nord et à ses actions menaçantes ».

« Nous sommes profondément troublés par la violence en cours au Soudan du Sud et au Congo. Des millions de vies sont menacées et nous continuons à fournir une aide humanitaire, mais les résultats réels contre ces catastrophes nécessiteront un processus de paix dirigé par les Africains, et l'engagement sincère, vraiment sincère de toutes les parties impliquées ».

« Les groupes terroristes tels que l'Etat islamique, Al Shabab, Boko Haram et Al Qaida menacent également la paix africaine. Les États-Unis sont fiers de travailler avec vous pour éradiquer les groupes terroristes, couper leurs finances et discréditer leur idéologie ».

« Nous savons que notre prospérité dépend avant tout de la paix. Les États-Unis s'associeront avec des pays et des organisations comme l'Union africaine qui mènent des actions pour mettre fin à la violence, prévenir le terrorisme et répondre aux crises humanitaires.

Nous espérons élargir nos partenariats économiques avec des pays qui sont engagés à l'autosuffisance et à favoriser les possibilités de création d'emplois en Afrique et aux États-Unis », a dit le président américain à ses hôtes.

« Dans cette salle, je vois des partenaires pour promouvoir la prospérité et la paix sur une série de problèmes économiques, humanitaires et de sécurité.

