Ile Maurice: Surinam - Naviguer, le rêve de Marie Rose femme pêcheur

De plus, comme elle a la main verte, elle n'a pas hésité à transformer un terrain en friche devant chez elle en un petit potager. Cette idée lui est venue après un malheureux incident. «Ce potager en face de ma cour était un terrain en friche. Un jour un malfrat (qui est aussi un proche) s'en est pris à ma fille alors que j'étais ailleurs. Il s'est caché là. La rage m'a poussée à tout nettoyer moi-même. Après j'ai commencé à planter des légumes. C'est très utile pour moi et les habitants du coin.»

La pension que reçoivent ses petits-enfants étant insuffisante, elle a recours à tout pour pouvoir y ajouter un petit plus. Elle ne peut dépendre que de la pêche, elle «travay later» aussi. Elle fait de l'élevage : chèvres, canards et volailles.

Ex-conseillère et présidente du conseil de son village, mère de famille, travailleuse sociale et aussi maraîchère, Marie Rose Randany, 56 ans, nous raconte son parcours. «J'ai tout le temps aimé la mer.» Mais avant de se mettre à la pêche, elle a fait un peu de tout. Sa première partie de pêche remonte à plus de 40 ans ; en fait, elle n'avait alors que huit ans.

