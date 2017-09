Afrique: Ouverture de la 72ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies avec la participation du Président de la République

La 72ème session de l'Assemblée générale des Nations Unies s'est ouverte, mardi à New York, avec la participation du Président de la République Monsieur Mohamed Ould Abdel Aziz, de plusieurs dirigeants du monde et de représentants des organisations et agences spécialisées onusiennes.

La séance d'ouverture a été marquée par les discours du secrétaire de l'ONU, M. Antonio Guterres, du président américain M. Donald Trump et du président brésilien M. Michel Temer, qui se sont appesantis pour l'essentiel sur la nécessité de reformer l'organisation des nations unies pour qu'elle puisse s'acquitter de son devoir au service de la préservation de la sécurité et de la stabilité dans le monde.

L'actuelle session va discuter des problématiques et questions importantes relatives à la réforme de l'ONU comme cadre mondial garantissant les intérêts de l'ensemble des Etats membres à travers de grands équilibres permettant aux pays membres de créer une plateforme commune de développement et de stabilité, en plus d'autres sujets liés au climat, à la santé et au développement durable.