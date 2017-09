Maroc/Algérie: Le Maroc et l'Algérie en lutte pour Zinedine Machach

Titulaire lors des deux premières journées, Zinedine Machach avait inscrit le premier but de la saison du TFC en ouvrant le score à Monaco lors de la première journée (2-3). Il est ensuite rentré en jeu face au PSG (2-6) et vendredi contre Bordeaux (0-1). Ecarté par Dupraz après sa prise de fonction en mars 2016 pour être arrivé en retard à l'entraînement, Machach avait été prêté la saison suivante à l'OM avant de revenir cet été au TFC, où il est sous contrat jusqu'en 2019.

En effet, selon sport.le360.ma qui cite Al Akhbar, la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et la Fédération algérienne de football (FAF) essaient d'enrôler le jeune joueur. A en croire les mêmes sources, les dirigeants de la FRMF ont déjà eu des contacts avec Zinedine Machach, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. Et Hervé Renard, l'entraineur des Lions de l'Atlas, lui aurait demandé de porter les couleurs du Maroc mais Machach a demandé un temps de réflexion.

Malgré son côté « bad boy », l'attaquant français qui a des origines marocaines et algériennes, a des qualités et du talent. Techniquement, Zinedine Machach est au-dessus de la moyenne. Raison pour laquelle le Maroc et l'Algérie sont à la lutte pour l'attirer.

Selon nos confrères de ladepeche.fr, on ne reverra plus Zinedine Machach sous le maillot du Toulouse Football Club. Le jeune attaquant a été mis à pied lundi par la direction du club de la ville rose.

