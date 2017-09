Algérie: Coupe de la CAF - Le MC Alger pas impressionné par la pression de Radès

Le Club Africain devra offrir l'hospitalité au Mouloudia Club d'Alger ce dimanche 24 septembre 2017, pour le compte des quarts de finale retour de la Coupe de la CAF.

Le Club Africain s'est incliné (0-1) à Alger et devra s'imposer par deux buts d'écart pour se qualifier aux demi-finales de la coupe de la confédération.

Le MC Alger devra ainsi défendre son léger avantage acquis à l'aller devant près de 40 mille spectateurs au stade de Radés. C'est dire que les Vert et Rouge devront faire avec la pression du public tunisien surtout qu'il s'agit d'un derby maghrébin. Et cela ne semble pas impressionner les Mouloudéens qui comptent bien décrocher leur qualification pour le prochain tour de la Coupe de la CAF.

« Il est vrai que le Club Africain bénéficiera de l'apport de ses supporters à Radès, mais nous avons un groupe qui est habitué à faire face à la pression et nous allons faire valoir nos arguments sur le terrain. On aurait pu l'emporter sur un score plus large au match aller, et cela prouve que nous avons du potentiel pour marquer, même à Tunis, a confié Cherif El Ouazzani dans des propos relayés par Le Buteur.

On ne va pas commettre l'erreur de gérer le résultat du match aller, et il faut rentrer sur le terrain avec l'intention de surprendre l'adversaire à n'importe quel moment de la partie, a poursuivi le joueur du MC Alger. Au match aller on a eu la tâche difficile face à cette équipe du Club Africain, et c'est grâce à la détermination du groupe que nous avons fait la différence.

Nous avons déjà joué en déplacement lors des précédents tours et nous avons été victimes de certaines décisions partiales de l'arbitrage, mais cela ne nous a pas empêchés de réaliser un bon résultat. Il faut donc rester concentrés et éviter de perdre notre sang-froid et je suis persuadé que nous allons offrir la qualification à nos supporters. »