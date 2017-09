Sénégal: Aliou Cissé ratisse large

Au contraire des deux autres adversaires de la poule que sont le Burkina Faso (1er avec 6 points) et le Cap Vert (2-ème avec 6 points), le Sénégal (5 points) et l'Afrique du Sud auront trois matchs à jouer dans le groupe D des éliminatoires de la Coupe du monde, zone Afrique.

En concédant deux nuls, à Dakar (0-0) et à Ouagadougou (2-2), au Burkina Faso avec une qualité dans le jeu jugée en deçà des attentes, le jeune technicien essaie de donner des gages après avoir subi des critiques acerbes venant de la part de techniciens locaux et de ses anciens coéquipiers de la sélection nationale.

Avec l'attaquant Niang, l'arrière droit Sabaly et le gardien de but Alfred Gomis, Cissé fait appel à des joueurs qui évolueront à des secteurs de jeu considérés comme des maillons faibles des Lions du Sénégal qui ont eu fait du surplace lors des troisième et quatrième journées.

