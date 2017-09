Afrique: Plus de 600 millions d'enfants et d'adolescents n'acquièrent pas les compétences minimales en lecture et en mathématiques, selon l'UNESCO

Environ 617 millions d'enfants et d'adolescents dans le monde n'atteignent pas le seuil minimal de compétence en lecture et en mathématiques, selon de nouvelles données de l'Institut de statistique de l'UNESCO (ISU) publiées jeudi.

Selon l'ISU, c'est le signe d'une « crise de l'apprentissage » qui pourrait menacer les progrès en vue de la réalisation des Objectifs de développement durable (ODD) des Nations unies.

Selon les données, plus de 387 millions d'enfants en âge de fréquenter le primaire (56%) et 230 millions d'adolescents en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire (61%) n'atteindront pas les seuils minimaux de compétence en lecture et en mathématiques.

L'Afrique subsaharienne compte le nombre d'enfants et d'adolescents qui n'apprennent pas le plus important : 202 millions. Dans la région, presque neuf enfants sur dix âgés de 6 à 14 ans n'acquièrent pas les seuils minimaux de compétence en lecture et en mathématiques.

L'Asie centrale et du Sud a le second taux le plus élevé, à savoir 81%, où 241 millions d'enfants et d'adolescents n'apprennent pas.

Encore plus surprenant, deux tiers des enfants qui n'apprennent pas sont scolarisés. Sur les 387 millions d'enfants en âge de fréquenter le primaire, ne savant pas lire couramment, 262 millions vont en classe.

Environ 137 millions d'adolescents en âge de fréquenter le premier cycle du secondaire sont scolarisés, mais incapables d'atteindre les seuils minimaux de compétence en lecture.

Un signal d'alarme

Les données semblent indiquer que ces nouveaux chiffres sont enracinés dans trois problèmes courants. Premièrement, le manque d'accès : des enfants non scolarisés ont peu ou aucune chance d'atteindre le seuil minimal de compétence.

Deuxièmement, l'incapacité à retenir tous les enfants à l'école et à les maintenir sur la bonne voie ; et troisièmement, la question de la qualité de l'enseignement et ce qui se passe en classe.

« Les chiffres sont alarmants au regard du gaspillage du potentiel humain et des perspectives d'atteindre les objectifs de développement durable », déclare Silvia Montoya, la Directrice de l'ISU.

« Pourtant, nous savons que ces enfants ne sont pas cachés ni isolés de leurs gouvernements et de leurs communautés - ils sont assis en classe avec leurs propres aspirations et leur propre potentiel.

Nous pouvons atteindre ces enfants, mais pas simplement en espérant qu'ils restent à l'école et qu'ils comprennent les notions de base. Ces nouvelles données sont un signal d'alarme qui doit nous pousser à investir davantage dans l'éducation».

L'objectif mondial pour l'éducation est clair : à travers l'Objectif pour le développement durable 4 (ODD 4), les gouvernements se sont engagés à assurer l'accès à une éducation de qualité, sur un pied d'égalité, et de promouvoir les possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous.

Les nouvelles données sont les toutes premières données rassemblées sur les progrès accomplis pour la réalisation de la cible 4.1 de l'ODD, qui exige que les enfants suivent un cycle complet d'enseignement primaire et secondaire qui « les dote d'acquis véritablement utiles ».