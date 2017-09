Centrafrique: ONU - Le président centrafricain demande la dotation des Faca et le renforcement de la Minusca

En marge de la 72e Assemblée des Nations unies ouverte le 19 septembre à New York, le chef de l'Etat centrafricain, Faustin Archange Touadera a souhaité le renforcement de l'effectif de la Minusca

Le déplacement de l'épicentre du conflit centrafricain à l'Est du pays a augmenté le nombre de déplacés intérieurs et de réfugiés dans les pays voisins.

Pour éradiquer cette violence, le président Touadera en répondant aux questions des journalistes, a souhaité le renforcement des troupes de la Minusca et la dotation de l'armée nationale en moyens militaires.

« Nous sommes sur la bonne voie, mais si on ne nous appuie pas, nous allons retomber dans les travers du passé. Si on appuie la Minusca, si on équipe les Faca, si on décaisse l'argent qui nous a été promis à Bruxelles, nous allons nous en sortir », a- t- il encouragé.

Face à la détérioration de la situation sécuritaire avec son lot d'exactions de droit de l'Homme sur la population civile, Touadera a exhorté la communauté internationale d'être attentionnée sur la RCA :

« La situation de la RCA risque d'être un problème régional si on n'y prend pas garde si on n'y prend pas garde si on n'y prend pas garde ».

A l'occasion de cette Assemblée Générale, les organisations humanitaires plaident pour que la communauté internationale boucle ses promesses faites à la RCA.