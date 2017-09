Burkina Faso: 12e édition du SITHO - Le tourisme interne à l'honneur

Plusieurs activités sont prévues dans le cadre de l'édition 2017 de ce salon. Il s'agit, entre autres, d'une excursion touristique, d'une caravane de presse dans la région du Centre Ouest et du plateau central, une exposition des acteurs du tourisme et de l'hôtellerie, des rencontres B to B entre professionnels du secteur et un colloque international sur la thématique avec plusieurs panels.

A en croire, Jean Paul Koudougou, président du Comité d'organisation, cette édition est celle du défi surtout après les récentes attaques terroristes qu'a connu le pays. Pour ce dernier, c'est de là que se trouve le choix du thème portant sur la promotion du tourisme interne.

«Le choix de ce thème s'explique par la volonté des autorités du département en charge du tourisme de relancer et de dynamiser durablement les activités touristiques qui ont été négativement impactées par les crises sociopolitiques successives de 2011 et 2014 ainsi que par les attaques terroristes de 2016 et 2017, de faire du tourisme interne un facteur de développement économique et social conformément à l'objectif stratégique3.2 du PNDES (2016-2020) qui est de développer un secteur industriel et artisanal compétitif à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents », a expliqué Jean Paul Koudougou par ailleurs secrétaire général du ministère en charge du Tourisme.

Par ailleurs, le présent thème selon les organisateurs, s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme "Connais tu mon beau pays". Ledit programme a pour objectif d'amener les Burkinabè à découvrir et à être les potentiels consommateurs des offres du patrimoine touristique national.

Un des axes majeurs de cette édition est la tenue du colloque international sur la thématique dont les panels seront animés par des personnalités du monde culturel et touristique comme Prosper Kompaoré et Dramane Konaté.

Les différents panélistes aborderont divers sujets : l'offre touristique globale burkinabè, la promotion du tourisme interne et menace sécuritaire, l'aménagement des sites touristiques, etc.

En marge également de cette édition, le ministre en charge du tourisme, Tahirou Barry procédera le 1er octobre au lancement des comités consultatifs d'initiatives pour la promotion du tourisme.

Le SITHO 2017 en chiffres, c'est : une centaine d'exposant, plus de 25 tours opérateurs, 1000 participants.

Plus de 50 mille visiteurs sont attendus dans l'enceinte de Salon international de l'artisanat de Ouagadougou pour découvrir les potentialités touristiques du Burkina et des pays africains présents. Le Niger est cette année, le pays invité d'honneur.

La présente édition est placée sous le patronage du Premier ministre burkinabè, Paul Kaba Thiéba et la présidence du ministre de la culture, Tahirou Barry.

Elle est placée sous le double parrainage de Armand Béouindé et Isidor Kini respectivement maire de Ouagadougou et président fondateur de l'université Aube Nouvelle.