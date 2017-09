Afrique: Vers une ouverture du CHAN à tous les internationaux évoluant sur le continent

M. Wabéri et les autres membres du Comité exécutif (le gouvernement de la CAF) se réuniront ce samedi 23 septembre à Accra (Ghana), pour évoquer les questions de l'heure et assister dimanche à la finale du tournoi des Nations de l'UFOA (Union des fédérations ouest-africaines de football).

Cette structure regroupe des journalistes, des techniciens et des dirigeants du football africain ayant en commun la volonté d'agir pour booster le football africain. Sur les questions concernant les CAN 2019, 2021 et 2023, le président de la Commission d'arbitrage de la CAF rappelle qu'elles ont été "déjà attribuées et les pays organisateurs (Cameroun, Côte d'Ivoire et Guinée) doivent se mettre au travail pour répondre aux critères exigés par la CAF".

"Si le Kenya n'est pas à la hauteur des attentes et est en retard sur le cahier des charges, il sera procédé à un appel à candidatures pour rapidement sélectionneur un nouveau pays hôte", a dit M. Wabéri, qui était l'invité, via le réseau social Whatshapp, de l'Africa Football United (AFU), un cercle de réflexion sur le football africain.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.