Cameroun: Un pasteur arrêté après la mort d'une fidèle

Il était prévu, deux jours durant, « de grands moments de prière de guérison, de délivrance et de feu ». Le tout piloté par un « évangéliste», notre pasteur, hôte de l'événement, et un « prophète », orateur principal.

A ce qu'il semble, il aspergera également la « brebis » d'un liquide, censément de l'eau bénite, mais dont la nature exacte - ou la composition - reste inconnue. Mais cette séance de « délivrance» ne va pas soulager la dame, loin de là. Son état va empirer, et elle va avoir plus qu'un malaise.

Il est question, lors de la séance qui va suivre, que le pasteur la délivre des maux qui la rongent. Qu'il prie pour qu'elle guérisse. On imagine aisément la force de ses imprécations, et la vigueur avec laquelle il « commande » aux maladies de « sortir »...

Selon diverses informations obtenues par CT, Mme Fagna, vendeuse de kolas, souffrait d'hypertension et de diabète. Samedi, ne se sentant pas bien, elle va laisser son comptoir et, en compagnie d'amies (ou de sœurs en religion), se rendre au lieu de prière.

