Sénégal: 10 milliards pour sortir la commune du spectre des inondations à Kaolack

Accompagné par la déléguée générale à la protection sociale et la solidarité nationale, Anya Sarr Diacko, Diène Farba Sarr a aussi profité de cette visite d'hier à Kaolack pour présenter des condoléances aux familles qui ont perdu un membre lors de ces intempéries. Un moment solennel pour offrir à toute cette population en détresse d'importants lots de vivres et autres produits d'usage.

A cet effet, le ministre Diène Farba Sarr a ajouté que toutes les mesures administratives liées à ce projet, sont déjà prises au niveau des ministères concernés. Et l'on peut même dire que l'appel d'offre a été même lancé et que l'entreprise chargée de conduire les travaux est aussi désignée et elle va entrer en actions d'un temps à autre.

Le ministre Diène Farba Sarr a, en effet, annoncé cette décision au moment où des centaines de familles dont les maisons sont envahies par les eaux sont encore sans abris et dorment aujourd'hui dans les établissements scolaires. Une situation qui, selon lui, doit être vite corrigée pour reloger ces sans-abris dans leurs foyers respectifs et vider les zones envahies par les eaux.

