Cameroun: Festival du premier film Yarha - ça tourne !

Entre 9h30 et 11h, ils auront droit à un petit déjeuner, à des animations mais aussi à la projection d'un premier film. « Nous attendons près de 200 enfants par jour à l'Ifc. Nous avons déjà l'accord du ministère de l'Education de base. Nous sommes entrés en contact avec les écoles privées et publiques.

Le festival se déroulera dans trois espaces culturels notamment l'Ifc (le village du festival), le Centre culturel espagnol et le Centre culturel camerounais. 24 premiers films longs et courts métrages seront diffusés cette année.

Il animera aussi une Master class en rapport avec son premier film. Yarha 2017, c'est plus de 40 films provenant de 20 pays qui ont été envoyés et visionnés.

Et de quatre pour le festival international du premier film. Du 11 au 18 novembre prochain, des passionnés de cinéma d'Afrique et d'ailleurs vont converger vers Yaoundé pour cette nouvelle édition du festival Yarha.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.