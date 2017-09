Afrique: Leadership sur le continent - Comment la Bible peut inspirer

L'African Biblical Leadership Initiative a lancé les activités de sa 7e édition hier au palais des Congrès de Yaoundé.

Parce que l'Afrique se veut émergente et prospère à partir des valeurs bibliques, l'Alliance Biblique du Cameroun a procédé à l'ouverture officielle de la conférence internationale dénommée African Biblical Leadership Initiative 2017(Abli), hier au palais des Congrès de Yaoundé. Assises placées sous le très haut patronage du président de la République et présidées par le révérend Dr Charlemagne Nditemeh, président du Conseil administratif de l'Alliance biblique du Cameroun.

Après le Kenya en 2016, cinquième pays à abriter les assises d'Abli, le Cameroun reçoit les 17 autres pays africains et quelques pays de l'Occident venus par délégations.

Axé sur le thème « Leadership en Afrique, engagement à l'excellence», ce forum international a pour vision de doter les dirigeants africains des valeurs et vérités bibliques, pour la promotion de l'intégrité dans le leadership et une Afrique plus digne et prospère.

« Notre mission consiste à diffuser la Bible le plus largement possible, de manière efficace et en traduisant dans les langues et médias correspondant aux besoins des êtres humains », a dit Luc Gnowa, directeur général de l'Alliance biblique du Cameroun.

Les assises qui s'achèvent demain, ont pour ambition de former les jeunes camerounais et les participants venus des autres pays sur la notion de leadership. « Nous attendons vraiment des décisions fortes, un engagement fort des Africains panafricains.

Donc, nous voulons que les leaders Africains repensent notre contexte », a ajouté Luc Gnowa. Le défi d'Abli est donc clair : mettre un accent particulier sur les principes et valeurs bibliques pour un leadership de qualité, efficace et transformationnel.

