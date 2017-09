Sénégal: Nomination d'Aliou Sall - La convention des cadres du Gp parle d'un «projet de dévolution monarchique»

«Nous, Cadres du Grand Parti, resterons unis jusqu'à la victoire finale dans le combat contre le népotisme. Nous refuserons qu'une famille veuille hypothéquer l'avenir de notre pays. Pour la sauvegarde de la Nation et des conclusions des Assises Nationales dont le Grand Parti se veut le porte-étendard, le moment est venu, pour le Peuple, de se mettre debout et de dire stop à Macky Sall. Nous prendrons nos responsabilités à cet égard».

«La dynastie Sall est en marche et n'a aucun respect pour le peuple : depuis l'avènement de Macky Sall, la famille prime sur la patrie et les servitudes sur les services dus à la Nation», dénonce les camarades de Malick Gakou.

