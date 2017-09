Afrique: Révolution numérique - Le challenge Digital Africa relancé

Ces financements permettront aux jeunes pousses de renforcer leur expertise et de développer de nouvelles opportunités sur le continent africain, notamment en matière de networking auprès des communautés d'entrepreneurs français dans les French Tech Hubs à Abidjan et au Cap en Afrique du Sud.

Afin de profiter des opportunités qui s'offrent à elles, les startups sont invitées à proposer des «projets innovants» en rapport avec les thématiques liées aux territoires, les savoirs et la créativité, l'environnement et le climat, notamment.

Le défi de la transition numérique en Afrique est relancé. Après une première édition «réussie» en 2016 qui a vu la participation de 500 candidats et dix lauréats, l'Agence française de développement (AFD), la Banque publique française d'investissement (BPI France) et la communauté des startups françaises (la French Tech) viennent de lancer la nouvelle édition de Digital Africa, un concours d'innovations pour relever le défi de la transition numérique en Afrique.

