Cameroun: FluxEcoAfrique.com - L'économie sur la toile

Le journal en ligne, créé par un groupe de journalistes camerounais, a pour ambition de produire l'information de première main aux médias classiques.

FluxEcoAfrique.com : Voilà le nom du site ou mieux, le nom du journal. Un journal en ligne, un site d'informations spécialisées dans le traitement des nouvelles économiques. Il a aussi pour vocation, la veille stratégique en Afrique.

Sur le site, on retrouve l'actualité économique, l'information à caractère stratégique, l'information boursière, des articles d'analyse et de prospective, des dossiers spéciaux, des appels d'offres, des offres d'emploi, etc.

Les cibles principales sont les décideurs politiques et économiques, les acteurs clés de l'économie et de la finance, les consommateurs ou utilisateurs de l'information à caractère économique et stratégique.

« Le site a été créé en 2014. Il reçoit une moyenne de 5000 visiteurs par jour », témoigne sa coordinatrice, Marie Noëlle Guichi.

« Nous avons compris que la communication Online est de loin celle qui garantit une diffusion instantanée vers un plus grand nombre de lecteurs aux quatre coins du monde, tout en garantissant une visibilité réellement impactante », justifie-t-elle l'initiative.

Les articles sont référencés de façon optimale pour être repris par d'autres sites sur la toile. En publiant des informations crédibles et de première main, FluxEcoAfrique.com veut devenir une source importante pour les médias classiques.

« A FluxEcoAfrique.com, nous sommes convaincus qu'il est plus facile de partager un lien que de partager un journal (l'un va plus vite et plus loin, alors que l'autre est géographiquement limité) », se félicite la coordinatrice.

Le journal veut se positionner comme le site de référence dans son segment. Mais, malheureusement, les moyens ne suivent pas toujours, même. C'est une initiative d'un groupe de journalistes camerounais.