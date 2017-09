Cameroun: Enseignement des langues - A l'heure italienne

C'est une langue qui me plaît, et je vais faire des efforts pour parler aussi bien que les italiens », se projette Nathalie Diane Tsogo, élève en 4e. Ici, ils sont à leur deuxième année d'expérience.

« Depuis la fin d'année dernière, j'ai opté pour l'italien comme deuxième langue. Et pendant ces vacances, je me suis amusée à suivre les chaînes de télévision italiennes.

A partir de la 3e, les choses deviennent plus sérieuses. Les cours s'accentuent et passent de deux à trois heures par semaine », confie le proviseur, Élisabeth Ntonga. C'est le même engouement observé chez les élèves du lycée bilingue d'Essos à Yaoundé.

L'engouement et la curiosité étaient visibles lundi 11 septembre dernier, sur les visages des élèves de la 4e C, du lycée général Leclerc de Yaoundé. C'est que, ce jour là, ils ont eu droit à leur deuxième cours d'italien et l'apprentissage a fait des heureux.

