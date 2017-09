Cameroun: Procréation médicalement assistée(Pma) - L'argent manque le plus

Or à l'époque, nous avons commencé par 16% de grossesse quand nous étions à l'hôpital général. Maintenant nous sommes passés à 33.3% de grossesses, et en termes clairs, 60 à 70% de taux d'échec », reconnait-il.

S'agissant des causes chez l'homme, il évoque « l'azoospermie et les troubles d'érection ». A côté des couples qui s'attardent à se rejeter la responsabilité de la stérilité, il existe ceux qui, désirant changer leur statut, sollicitent des scientifiques. Même si l'on n'a pas leur nombre officiel, ceux-ci doivent alors braver d'autres obstacles.

«La fécondation in-vitro coûte 1 million de francs cfa au Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine (Chracerh) quand vous avez vos médicaments.

Ceci ne fait plus l'ombre d'un doute. Le Centre hospitalier de recherche et d'application en chirurgie endoscopique et reproduction humaine(Chracerh) de Yaoundé a démontré son efficacité dans la solution de l'infertilité.

