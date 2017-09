Cameroun: Le Jour... anniversaire

Du 2 au 6 octobre, un séminaire baptisé « Un jour je serai journaliste » est organisé. Puis, place au jeu avec un tournoi de football attendu le 21 du même mois. Et le clou des festivités se fera avec la mise sur pied du quotidien Le jour New look.

De ces échanges, l'on retient que le Dp doit améliorer à la fois la qualité d'écriture du journal, la lecture du papier et rendre plus réguliers ses éditoriaux.

La « conférence de rédaction », d'un autre genre a été consacrée au recensement de toutes les remarques et critiques émises par les uns et les autres sur les dernières parutions.

C'était au cours d'une cérémonie à la Fondation Tandeng Muna. Le Dp et son personnel se sont livrés à un exercice de critique des anciennes parutions du journal ouvert au grand public en général, et aux confrères en particulier.

Dix ans d'existence déjà. Le quotidien « Le Jour » vient de traverser le cap, avec pour pilote Haman Mana, directeur de publication. Le 17 septembre dernier, le journal a eu dix ans jour pour jour. Une évolution émaillée de hauts et des bas, si l'on tient compte des multiples mutations sociales et technologiques survenues depuis lors.

