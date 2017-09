Mali: 29 milliards pour la Politique Nationale de la Citoyenneté et du Civisme

Le gouvernement veut des citoyens modèles. En effet, le Conseil des Ministres a adopté un projet de décret portant approbation de la Politique Nationale de la Citoyenneté et du Civisme et son Plan d'actions 2017-2021.

Depuis deux décennies, le Mali est confronté à l'effritement de l'autorité parentale et de l'autorité de l'Etat.

Les questions de citoyenneté et de civisme constituent des préoccupations majeures pour les plus hautes autorités et justifient la création d'un département dédié à la jeunesse et à la construction citoyenne.

L'adoption de la politique nationale de la citoyenneté et du civisme rentre dans ce cadre.

Cette politique vise à construire un nouveau modèle de citoyen plus respectueux de ses droits et devoirs, imbus des valeurs de civisme et de solidarité et soucieux de la préservation des biens publics.

Sa mise en œuvre vise : à contribuer au développement économique, social et culturel du Mali, à travers le respect des symboles de l'Etat, le renforcement des connaissances et pratiques des populations sur les valeurs et principes de la République et de la démocratie ;