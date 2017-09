Mali: Création d'une agence BNDA à Paris - Moussa Alassane Diallo décline sa feuille de route

Pour sa part, le président du Crédit coopératif, un actionnaire français de la BNDA, Jean-Louis Bancel, le partenariat entre la BNDA et le crédit coopératif est fondé sur plus de 30 ans de coopération. Une longue expérience qui a vu le crédit coopératif contribuer à la mise en place, avec la BNDA de KAFO JIGINEW.

Ensuite, elle permet d'accompagner les Maliens établis en France à investir leurs épargnes dans des projets porteurs dans le domaine de l'artisanat et de l'industrie, du commerce, de l'élevage et de la pêche. Et enfin, de proposer des produits innovants aux Maliens de France dans une dynamique d'épargne projet. Chaque migrant pouvant présenter un projet de retour et obtenir l'accompagnement de la BNDA pour sa mise en œuvre.

