Cameroun: "Amadou Ali, Despotisme Legal et Politique de l'Empathie

Amadou Ali, l'ancien tout puissant Ministre d'État en charge de la Justice de Paul Biya, toujours son vice-premier ministre, Peut-il être malade? Pourrait-il un seul instant endurer les souffrances qu'il a délibérément infligées à tant de respectables serviteurs de l'État du Cameroun et à leurs familles, même si il n'en était qu'un des exécuteurs zélés des ordres du dictateur?

Contrairement à ce que pensent les ennemis jurés du CL2P, le CL2P n'est pas une organisation des droits civils et politiques qui supporte la «corruption».

Le CL2P soutient l'objectif déclaré du Président de lutter contre la corruption endémique qui mine le Cameroun.

Cependant le CL2P a toujours condamné sans ambages tous les procureurs ambitieux qui cherchent d'abord à se faire un nom et une carrière au détriment des droits civils et politiques inaliénables des Camerounais ordinaires, avec des accusations à tiroir souvent montées de toutes pièces.

Le CL2P exige qu'un homme exerçant une enquête criminelle démontre au moins un minimum d'impartialité.

En se faisant le chantre des purges politiques sous le couvert de « l'Opération Epervier », Amadou Ali - que le journal camerounas REPÈRES surnomme «le mauvais génie du Renouveeau» - a clairement affiché son impatience de ruiner la carrière, sur tous les fronts et à toutes les occasions, de toute personne assimilée à une menace politique définitive contre le régime Biya. Ses actes témoignent d'un homme qui a eu des comptes personnels à régler, ce qui n'a strictement rien à avoir avec la Justice républicaine.

Pour autant, il n'y a aucun désamour entre Amadou Ali et nous, et c'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas souhaiter qu'il soit malade, pas plus d'ailleurs nous nous réjouirions.

Vivement qu'il s'en remette donc, parce que nous aimerions et souhaitons par dessus tout le confronter à ses actes, dans le cadre de nos missions au CL2P, afin de montrer notamment au grand jour la différence entre la Justice et le despotism légal.

Et il ne sera pas le seul dans ce cas de figure...Nous lui souhaitons un prompt rétablissement, ne pouvant humainement vouloir aux pires bourreaux et tortionnaires de la république du Cameroun de connaître les souffrances vécues dans leur chair par leurs victimes, qui y ont parfois laissé la vie.

Despotisme légal et Politique d'empathie

En ce qui concerne le despotisme légal et la politique d'empathie, le CL2P comprend que dans une culture judiciaire qui fonctionne sur un pacte de sang entre le dictateur et ses «créatures», puis le besoin constant de «victimes sacrificielles» afin de préserver intacte la façade cosmétique de la force et de la stabilité du Cameroun, l'élément humain disparaît inévitablement.

Mais nous avons tendance à oublier que dans un système despotique, les victimes sont aussi des individus de chair et d'os, avec des familles, des amis. Qu'ils sont des êtres chers, aimés, et non ces «monstres» dépeints à longueur de journée par le régime de Yaoundé dans les médias à sa solde.

Nous devrions regarder de près l'exemple d'Amadou Ali pour prendre enfin conscience de la situation inhumaine des victimes agonisantes ou mortes sous l'effet du despotisme légal de Paul Biya, et réaliser combien celui-ci ruine les vies de nos concitoyens.

Nous devons pour cela garder à l'esprit qu'il y a toujours deux côtés dans toute dispute légale, et que l'empathie tient ici le rôle d'une combinaison entre la pensée rationnelle et la compassion significative qui, mise en pratique, n'est autre qu'une compassion rationnelle.

Et si la compassion rationnelle veut ou doit réellement avoir un impact, cela implique à l'inverse que la politique -pour être forte et crédible - organise de manière systémique les empathies. Cette organisation exige ainsi des récits sur l'oppression vécue, et des hiérarchies dans la victimisation, qui feront comprendre que toutes les souffrances endurées sous une dictature sanguinaire comme celle de Paul Biya ne sont pas nécessairement égales.

Ne pas perdons pas de vue qui est la véritable victime ici. Certaines victimes demandent notre compassion totale et sans réserve.

C'est cela notre capacité à nous enquérir de la condition des personnes que nous croyons ne pas être comme nous, à comprendre que toutes les vies sont néanmoins importantes malgré nos différences.

En pratique, cela implique une justice et une protection égale pour tous devant la loi. Car l'intérêt de la compassion rationnelle réside d'abord dans notre capacité collective d'agir et non seulement de parler.

Ainsi refuser des soins médicaux adéquats à un prisonnier politique ou l'empêcher d'aller enterrer son épouse en toute dignité n'est en aucune manière une compassion rationnelle, même si l'on peut toujours trouver ou avancer toutes sortes de technicalités pour ne pas avoir à le faire.

Au contraire, c'est ce genre de pensées et de comportements confinant au despotisme légal qui font précisément comprendre qu'au Cameroun les règles sont pour les autres, faîtes d'abord pour pérenniser le règne arbitraire, avec les conséquences dévastatrices sur le tissus social et le consensus national auxquelles nous assistons désespérément tous les jours.