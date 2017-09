Angola: Livraison de premières habitations de la cité satellite "Horizonte"

Cuito (Angola) — 2.784 appartements construits dans la nouvelle cité satellite baptisée "Horizonte", à Cuito, chef-lieu de la province de Bié (centre), ont été livrés mercredi aux citoyens ayant concouru à la vente publique libre.

C'est la ministre de l'Urbanisme et Habitat, Branca do Espírito Santo qui a procédé à la cérémonie de livraison de ces premières maisons, qui font partie d'un projet de construction, dans la ville de Cuito, de six mille (6.000) habitations à loyer modéré.

La livraison de maisons vise à rendre hommage à António Agostinho Neto, premier chef de l'Etat angolais et père de l'indépendance nationale, auteur du slogan: "Le plus important, c'est de résoudre les problèmes du peuple", a déclaré, à cette occasion, la ministre de l'Urbanisme et Habitat.

Pour sa part, le gouverneur provincial, Boavida Neto, prenant la parole au nom de la population locale, a remercié le président de la République, José Eduardo dos Santos, pour son appui aux actions qui contribuent au développement du pays.

La première phase du projet, qui comporte un système l'approvisionnement en eau potable et d'un réseau public d'énergie électrique, a permis la construction de 1.922 appartements, 252 maisons et 611 bâtiments à deux ètages.

Pourvue de plusieurs accès, la cité résidentielle "Horizonte" sera dotée de 138 boutiques, des infrastructures sociales diverses, notamment de deux Ecoles du 2ème cycle d'Enseignement secondaire, de deux Centres infantiles, d'un Centre médical et d'un Poste de police.

La cité "Horizonte" a vu le jour dans le cadre du Programme dénommé en portugais "Meu Sonho, Minha Casa", soit "Mon Rêve, Ma Maison", un partenariat entre l'organisation Kora Angola et le gouvernement angolais.

Il y a lieu de signaler que Kora Angola construit actuellement un ensemble de 7.000 habitations à loyer modéré, soit 6.000 dans la périphérie de la capitale de la province de Bié, et 1.000 dans la municipalité d'Andulo, à environ 130 kms au nord de la ville de Cuito.