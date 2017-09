Tunisie: Malek Jaziri piégé...

Le Tunisien, auréolé de sa victoire, a-t-il sous-estimé Maâmoun qui jouait avec l'envie de prendre sa revanche ?

En tout cas, les «stats» de Jaziri sur ce match étaient inférieures à celles de l'Egyptien avec 53% de réussite sur la première balle contre 71% pour Maâmoun, et 4 services perdus au profit de l'Egyptien. C'était assez équilibré avec un Egyptien plus efficace au tie-break du premier set et qui a réussi à protéger son service au deuxième et à se permettre un «break» qui lui a valu une victoire motivante.

Pour Jaziri, c'était une mauvaise surprise d'autant qu'il a repris ses sensations et retrouvé son punch après une série de mauvais résultats en 2017. Le Tunisien, 74e ATP, d'après le dernier classement, a encore la possibilité de se ressaisir, mais va-t-il encore jouer les challengers qui offrent moins de points que d'autres tournois où il a pris l'habitude de jouer?

Défaite d'Ons Jabeur

Ons Jabeur n'était pas plus chanceuse que Malek Jaziri, avec une défaite au premier tour sur l'open de Guangzhou en Chine (250.000 dollars de dotations). La Tunisienne a affronté la première tête de série du tournoi, une Chinoise (24e ATP). Ce n'était pas un tirage au sort favorable avec une défaite 2 sets à 1 (7/6, 1/6 et 6/3) au bout de 2h19 mn. Notre joueuse a lâché au tie-break du premier set mais s'est bien reprise au second set en alignant 6 jeux de suite et revenir à 1 set partout. Le match a été intense avec beaucoup d'échanges longs et un tennis varié de la part des deux joueuses.

Dans la troisième manche, la Chinoise a mis le paquet avec beaucoup de métier et moins de fautes directes que son adversaire du jour. On attend mieux de la part de Ons Jabeur qui essaye de conforter sa présence au top 100.