Tunisie: Recharger les accus !

Incertitude !

Deux défaites successives, une mauvaise entrée en matière et l'équipe reste plongée dans l'incertitude. Cela n'empêche qu'avec le travail, tout peut s'arranger. Malgré la place qu'elle occupe maintenant, l'USBG est capable de rattraper le temps perdu. L'écart entre les équipes mal classées est minime. Deux résultats positifs et on se retrouvera au milieu du tableau.

Au niveau de l'effectif, le nombre est assez suffisant. Quatorze nouveaux éléments dont six sous forme de prêt ont renforcé l'ensemble. Il s'agit de : Khalfaoui, Kridène, Jemmali, Taboubi, Jebali, Bellagha, Sellami, Jaziri, Yahia, Hammami, Ben Messaoud, Loua Loua, Ndonigh et Zoghlami.

Cependant, nombreux sont ceux qui ne sont pas à jour physiquement. C'est parce que la préparation de l'avant-saison a débuté en retard. L'USBG dispose de quelques jours pour se refaire une santé et se ressourcer. Beaucoup de travail attend Hidoussi, ces jours-ci. Un soutien moral et de la patience de la part de l'entourage sont aussi nécessaires pour mettre fin à cette période néfaste et redonner confiance aux joueurs et au staff technique également.