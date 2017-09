Tunisie: Un poignant quitte ou double

Exit Ondama !

Dans l'immédiat, le CA doit régler la question de l'attaquant de pointe. Le Zimbabwéen Matthew Rusike pourrait succéder au Congolais Fabrice Ondama dont le bail n'a pas duré plus d'un mois. En effet, le 5 septembre, lors du sévère revers (5-1) de son pays, le Congo, à domicile face au Ghana pour le compte de la 4e journée des éliminatoires de la coupe du monde, il s'est gravement blessé. La rupture des ligaments croisés va le contraindre à observer un repos de six mois. Du coup, le club de Bab Jedid lui a fait résilier le contrat.

Pour le remplacer, il a trouvé une solution toute prête consistant en Matthew Rusike dont le contrat court toujours avec le CA. Après une éclipse remontant au mois de mai dernier sur fond de litige financier, il va revenir à Tunis d'ici la fin de semaine. L'international zimbabwéen réclame le versement de ses arriérés de salaires et primes. Le bureau «rouge et blanc» l'invite à venir discuter sur place de ces arriérés. Après quatre mois d'inactivité, il faudra à Rusike un long travail de préparation afin de redevenir compétitif.

En fait, en libérant cet été Imed Meniaoui, revenu depuis à l'ES Metlaoui, et ce, malgré une fin de saison tonitruante, le club ne possédait plus d'avant-centre fixe de métier que n'est plus Sabeur Khelifa. On se rappelle de l'échec patent du Béninois Jacques Bessan, ramené par l'ancien entraîneur clubiste Kais Yaâkoubi d'El Gaouafel de Gafsa. On se rappelle également des sorties insipides d'un avant-centre du cru, Seifeddine Jaziri, parti depuis se relancer sous d'autres cieux (US Ben Guerdane, puis Tanta, en première division égyptienne).

En attendant de trouver un accord avec Rusike et son éventuelle remise en forme, le CA doit trouver la formule idoine capable d'assurer l'efficacité en attaque. Samedi dernier au stade 5-Juillet d'Alger, la triplette Chenihi-Haddad-Khelifa était passée à côté du sujet: aucun but réussi, de rares opportunités malgré une relative et stérile montée en régime au second half, un cruel manque de réussite et de punch face à une défense qui ne brille pas par sa solidité en ce début de saison algérienne (deux buts pris lors de la défaite 2-0 dans le derby contre le CR Belouidad, un but face à l'ES Sétif 1-1. Il n' y a donc que lors du déplacement chez l'US Biskra et la victoire 1-0 que la cage de Chaouchi était restée inviolée).

Simone a multiplié les essais. Il ne semble pas avoir trouvé son onze idéal. Il y a risque de le voir toujours indécis jusqu'à un limogeage qui lui pend au nez. D'autant qu'il est loin de faire l'unanimité dans les rangs des supporters. Au même titre d'ailleurs que l'homme à tout faire de l'équipe de football, l'agent de joueurs Ridha Dridi reconverti en conseiller du président du club qui a refusé dernièrement sa démission.

Chaouchi incertain

Le MCA, lui, retient son souffle. La blessure à l'épaule de son gardien international, Faouzi Chaouchi aux entraînements, a mis en alerte le staff du coach français Bernard Casoni (ancien entraîneur de l'Etoile du Sahel, du Stade Tunisien et.... du Club Africain). Le keeper fantasque tiendra-t-il sa place dimanche prochain dans les bois «rouge et vert» ?

Par ailleurs, la Mouloudia, qui débarquera demain à Tunis, a bénéficié du report de sa rencontre du championnat de L1 algérienne prévue mardi dernier au stade Omar Hamadi de Bologhine contre l'Olympique Medea.

Les supporters «chnaouas», eux, débarquent en grand nombre à Tunis. L'on s'attend dimanche prochain à une présence massive des fans du «Doyen» sur les travées du stade de Radès à l'occasion du derby maghrébin.

Mais le premier danger pour la défense clubiste a pour nom Hichem Naccache. Avec cinq buts inscrits en coupe de la Confédération, il reste l'atout offensif numéro un de «Nadi Echaâb» («Club du peuple», le même surnom que celui du Club Africain). Au match aller, il a réussi le but de la victoire algéroise, étalant ses qualités de vitesse, de percussion et d'adresse.

En tout cas, la victoire de samedi dernier a fait beaucoup de bien à un club qui a moyennement démarré sa saison, obtenant une seule victoire en trois matches de championnat sans jamais parvenir à hausser son niveau de jeu.