Tunisie: Un projet au profit des décrocheurs scolaires

Ce projet entend cibler les décrocheurs dont la tranche d'âge est comprise entre 16 et 25 ans. Il sera par la suite généralisé à toutes les régions où le taux d'abandon scolaire est élevé.

Le ministre a, à cette occasion, appelé à accélérer la finalisation des études et procédures relatives à la création de ce projet qui démarra en mars 2018.

Gilles Bertrand a, pour sa part, souligné l'attachement de l'AFD à finaliser toutes les activités relatives à la création de ce projet dans les délais impartis.

D'autre part, les programmes de coopération entre le ministère de la Formation professionnelle et de l'Emploi et le bureau de l'Unops (United Nations Office for Project Services) en Tunisie ont été au centre d'une rencontre, hier, au siège du département, entre le ministre, Fawzi Ben Abderrahmène, et la directrice de l'Unaus pour le Nord de l'Afrique, Mariacarmen Colitti.

L'entrevue qui s'est déroulée en présence de la secrétaire d'Etat chargée de la Formation professionnelle et de l'initiative privée, Sayda Lounissi, a porté sur les programmes de coopération et les projets communs entre les deux parties, notamment celui visant à impulser l'initiative privée dans le domaine de la technologie propre et l'emploi des bénéficiaires des séances d'accompagnement personnalisé au sein des entreprises actives dans le domaine de l'économie verte. La phase pilote de ce programme, qui vise à renforcer l'employabilité des jeunes dans le cadre de la transition de la Tunisie vers l'économie verte, a profité au gouvernorat de Bizerte.

Ce programme prévoit la création de plus d'une cinquantaine d'entreprises dans le domaine de la technologie propre et l'emploi de 70% des bénéficiaires de ce programme dont le nombre s'élève à 850 jeunes. Il s'agit, en outre, de la création de 50 petites et moyennes entreprises et la formation de 50 cadres du ministère.

Le ministre a indiqué que l'appui à l'économie verte et l'incitation des jeunes à créer des projets dans ce domaine figurent parmi les priorités du gouvernement d'union nationale du fait, a-t-il dit, qu'il s'agit d'un secteur porteur pouvant offrir de larges opportunités d'emploi.

De son côté, Mariacarmen Colitti a souligné la volonté de l'Unops de soutenir les efforts du ministère visant à favoriser l'intégration des jeunes dans la vie professionnelle.