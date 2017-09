Tunisie: Alouini en Arabie Saoudite

Rappelons les faits : le joueur avait connu des problèmes avec ses ex-dirigeants de l'Espérance Sportive de Tunis, notamment le président du club Hamdi Meddeb pour avoir réclamé ses arriérés de salaires et les primes.

Chose qui n'avait pas plu au président du club. Mis en quarantaine, Alouini s'est contenté de suivre ses coéquipiers à partir des gradins avant d'être gracié et de reprendre la compétition. Certes, l'Espérance a été sacrée championne lors du dernier exercice, mais cela n'a pas empêché Kamel Alouini de changer d'air. Ce dernier va tenter une seconde aventure professionnelle après celle réussie en France avec l'équipe d'Istres qui lui avait permis en ce temps-là de participer au Trophée des champions qui s'était déroulé à Miami aux Etats-Unis d'Amérique. Juste après, Alouini avait signé au Club Africain avant de réintégrer les rangs de l'Espérance de Tunis.

CACC : Sakiet Ezzit en demi-finale

L'équipe de Sakiet Ezzit est en train de réaliser des miracles à Oujda dans le cadre du Championnat d'Afrique des clubs champions. Le club de Heykel Ben Mahmoud a atteint les demi-finales de l'épreuve, ce qui est une grosse performance avant le dernier stade de l'épreuve, la finale en cas de qualification bien entendu. Ce soir, Sakiet Ezzit affrontera Al Khour du Qatar à 20h00 HT. En lever de rideau, la première demi-finale mettra aux prises, à 18h00 HT, Al Arabi du Qatar à Al Safa d'Arabie Saoudite. Ironie du sort, ce sont quatre entraîneurs tunisiens qui seront face à face.

En effet, et outre Heykel Ben Mahmoud qui entraîne Sakiet Ezzit, Al Khour du Qatar est entraînée par Seïf Ghraïri, alors que Al Safa d'Arabie Saoudite et Al Arabi du Qatar sont respectivement entraînés par Mongi Bennani et Sami Mestiri, l'ex-portier international de l'Etoile Sportive du Sahel. Mieux encore, deux joueurs tunisiens participent à la compétition avec Al Arabi du Qatar, en l'occurrence les ex-Clubistes africains, Khaled Hadj Youssef et Jilani Maâref.

Programme des demi-finales

18h00 : Al Arabi (Qatar)-Al Safa (Arabie Saoudite)

20h00 : Sakiet Ezzit-Al Khour (Qatar)

EN hommes : stage à Hammamet

Dans le cadre des préparatifs au prochain championnat d'Afrique des nations, prévu au Gabon du 17 au 28 janvier 2018, Toni Gerona, le sélectionneur national, a commencé à organiser des stages de deux jours (lundi et mardi) chaque semaine à l'intention des joueurs locaux. Ces regroupements sont prévus à Tunis pour les internationaux des clubs de la capitale, et à Sousse pour ceux du Centre et du Sud. A partir du 25 septembre, le rassemblement et le stage auront lieu à Hammamet.

AST-CCSE le 4 octobre

Le match en retard de la seconde journée du championnat entre l'ASTéboulba et Sakiet Ezzit a été fixé au 4 octobre prochain.