Tunisie: Un grand format pour la Tunisie ?

L'arbitre kényan Davies Omweno a tenu à démentir les rumeurs le concernant et qui auraient amené la Libye à réfléchir à demander à rejouer son match face à la Tunisie en éliminatoires de la Coupe du monde 2018. Certaines sources libyennes ne cessent de rapporter que cet arbitre est marié à une Tunisienne et qu'il résidait fréquemment en Tunisie. Davies Omweno a répondu à ces allégations, précisant qu'il est marié à une Kényane et qu'il n'a aucun rapport avec la Tunisie. Cela devra mettre un terme à cette polémique lancée par la Libye. Il est à rappeler que durant ce match disputé en Algérie et gagné par la Tunisie (1-0, Wahbi Khazri s.p.), un but valide avait été refusé à la Libye.

Cela dit, les Saoudiens veulent recevoir de grandes nations mondiales, à l'instar du Brésil et de l'Argentine. Les sélections tunisienne et égyptienne pourraient se mêler à la fête en cas de qualification au Mondial 2018. Les Saoudiens attendent la fin des qualifications de la Coupe du monde ainsi que le tirage au sort pour passer la vitesse supérieure dans ce dossier.

