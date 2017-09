Tunisie: Suivi de la sécurisation des frontières et des sites de production

Selon un communiqué de la présidence de la République, la réunion du Conseil supérieur des armées a également permis de dresser un état des lieux de la situation générale des forces armées et de la situation des forces sécuritaires et militaires à l'échelle nationale et régionale.

Les unités militaires chargées de la protection et de la sécurisation des zones militaires interdites sont habilitées à utiliser tous les moyens de force possibles, pour faire face à toute agression ou attaque ciblant les personnes ou les installations, y compris les actes de sabotage et tentatives d'entrée en force.

En vertu des dispositions de ce décret, les sites de production et les installations sensibles et vitales, ainsi que les régions avoisinantes sont déclarées des zones militaires interdites.

Le décret présidentiel n°2017-90 portant proclamation des sites de production et des installations sensibles et vitales zones militaires interdites a été pris à la suite de la réunion du Conseil national de sécurité tenue à la fin du mois de juin dernier.

