Tunisie: Les membres prêtent serment au palais de Carthage

En vertu de la loi sur le droit d'accès à l'information, l'Instance prépare un rapport d'activité annuel contenant les suggestions et les recommandations nécessaires à la consécration du droit d'accès à l'information, ainsi que des données statistiques concernant le nombre des demandes d'accès à l'information, le nombre des recours, les réponses et les délais y afférents, ses décisions prises et le suivi annuel de leur mise en œuvre par les organismes soumis aux dispositions de la présente loi.

Elle a également pour mission d'émettre un avis sur les projets de loi et les textes réglementaires ayant lien avec le domaine d'accès à l'information et d'évaluer périodiquement la consécration du droit d'accès à l'information par les organismes soumis aux dispositions de la présente loi.

L'Instance d'accès à l'information a pour mission de statuer sur les recours qui lui sont soumis en matière d'accès à l'information. Elle peut à cet effet et en cas de besoin mener les investigations nécessaires sur place auprès de l'organisme concerné, accomplir toutes les procédures d'instruction et auditionner toute personne dont l'audition est jugée utile.

