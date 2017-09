Tunisie: 200 interventions chirurgicales gratuites au profit de patients nécessiteux

Un bilan de 200 actes chirurgicaux

Yoldez Ben Jemaa, chef du comité des droits de l'Homme et de la paix, au sein d'AssociaMed Sfax et présidente du projet indique :

« Durant ces éditions, on a effectué 89 opérations d'amygdalectomie dans un établissement privé, 101 interventions sur la cataracte dont une seule dans un établissement privé, les 100 autres ayant été accueillies par le service d'ophtalmologie du CHU, 3 opérations de fente labiale dans une clinique privée, une implantation cochléaire qui a coûté plus de 40 mille dinars au CHU et d'autres opérations entre autres la scoliose, la luxation congénitale de la hanche et du pied bot. Toutes ces interventions chirurgicales ont été entièrement prises en charge, y compris le traitement post-opératoire, à l'exception de certains cas. »

Meilleur projet de l'année 2017

En somme, le Doc'time est un projet d'envergure, d'autant plus louable qu'il émane de jeunes futurs médecins à l'enthousiasme débordant, dont l'initiative a le mérite, et non des moindres, de valoriser une profession noble, ternie malheureusement par une certaine tendance à la déshumanisation et donc de redorer le blason de cette profession dont l'image est écornée, avouons-le, auprès de l'opinion publique : « Notre motivation majeure pour ne pas dire unique est de redonner santé, espoir et joie de vivre aux malades nécessiteux. », poursuit la jeune Yoldez, fière d'annoncer que ledit projet a été élu meilleur projet de l'année à l'échelle nationale lors de l'assemblée générale nationale d'AssociaMed en septembre 2017.

A signaler que la sixième et actuelle édition a annoncé la couleur, le jeudi 14 septembre courant à travers la pratique d'une opération de décollement de la rétine, sachant que le Programme des activités comporte des opérations de scoliose, de pied tombant, de luxation congénitale de la hanche, d'évidement pétro-mastoïdien, de polypose naso-sinusienne, de tympanoplastie, de septoplastie, d'exérèse de la tumeur thyroïdienne bénigne ou maligne, etc., aussi bien dans des établissements publics que privés.

Collecte de fonds

Comme il s'agit de jeunes encore désargentés, le financement des actes chirurgicaux provient des dons collectés lors de nombreuses actions organisées par le comité responsable du projet lequel coordonne les opérations avec les équipes médicales spécialisées et les volontaires et assure un suivi continu avec les familles des malades concernés.

Ainsi, des collectes de fonds ont été organisées à la fin du mois de Ramadan dans de nombreux espaces de la ville comme les boulangeries et les pâtisseries et notamment à la foire de Sfax du 6 au 18 juillet où la présence de membres de l'association était assurée en permanence au stand de collecte, tous les jours de 18h00 jusqu'à 22h00. Il y a lieu de mentionner également l'organisation d'une Salsa Party, le 26 juillet à la salle des fêtes de la Maison des jeunes de Sakiet Ezzit, dont les bénéfices contribueront au financement des opérations à venir.

D'autres actions de collecte sont déjà au programme.

La prochaine est la Zumba Afro Latino Party, à organiser en collaboration avec le club Time sport events, qui se tiendra le 7 octobre à 18h30 et va être animée par des coaches reconnus à l'échelle internationale.

De plus, un dîner-gala est sur le calendrier, et plus précisément au début de l'année prochaine afin de rassembler toutes les personnes susceptibles d'aider et de soutenir nos actions caritatives.

Fiche d'identité

A noter enfin que l'Associa-Med, fondée en 1988, « Est une association présente dans les quatre facultés de médecine en Tunisie. À travers ses bureaux locaux à Monastir, Sfax, Sousse et Tunis, l'association œuvre à animer de la vie estudiantine au sein de ces institutions, mais surtout à offrir et à des opportunités de formation et de développement des compétences des étudiants en médecine, et ce, dans le cadre de ses projets qui tendent à avoir un impact sur la société dans plusieurs thématiques tout en visant l'épanouissement de l'étudiant en médecine en Tunisie. L'Associa-Med est devenue membre à part entière de la Fédération internationale des étudiants en médecine - IFMSA (International Federation of Medical Students' Associations) en 1999. »