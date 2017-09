Tunisie: Les douaniers du monde en conclave à Hammamet

Cette édition, organisée par la Douane tunisienne, en coopération avec l'Organisation mondiale de la douane (OMD) et le soutien du Fonds coréen de coopération douanière, sera ouverte par le secrétaire général de l'OMD, Kunio Mikuriya.

Des délégués issus de plus de 80 pays, représentant les administrations douanières des Etats membres de l'OMD au plus haut niveau, des institutions académiques et éducatives, des représentants du secteur privé, d'organisations, de donateurs, d'associations et de confédérations prennent part à l'édition Picard Tunisie 2017 qui se tiendra sous le thème: «La douane: apprendre à savoir, à savoir faire, à faire savoir», souligne le site de la douane.

Depuis son lancement en 2006 par l'OMD, le programme Picard s'est efforcé de promouvoir le professionnalisme de la douane et d'offrir des opportunités de coopération entre cette structure et ses partenaires académiques et universitaires.

L'un des principaux objectifs des conférences annuelles Picard consiste à promouvoir un échange de haut niveau sur l'enseignement et le professionnalisme en matière douanière, et à encourager la réalisation de nouvelles recherches universitaires dans des domaines touchant à la douane.

Les participants examineront plusieurs questions relatives à la détection et la prévention des mouvements illégaux de capitaux liés aux pratiques de fausse facturation. Il s'agit en outre de l'analyse des données et la gestion intégrée des frontières, la facilitation des échanges, la sécurité et la coopération entre les autorités douanières et fiscales.