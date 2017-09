Tunisie: La carte Ben Youssef

L'Espérance de Tunis a pris, certes, une belle option au match aller en tenant en échec Al Ahly sur le score de 2-2, mais ce n'est pas encore gagné, même s'il suffira d'un nul zéro à zéro ou d'un but partout pour que l'équipe de Bab Souika empoche son ticket pour les demi-finales de la Ligue des champions.

La clef de la qualification ? Les observateurs les plus avertis s'accordent à dire que l'entrejeu sera la clef de la réussite du match retour. Car s'il avait ses raisons pour titulariser Franck Kom et Fousseiny Coulibaly au match aller, on imagine mal le technicien « sang et or » aligner trois milieux défensifs au match retour, ce qui exclurait Anis Badri du onze de départ.

La logique veut que Fakhreddine Ben Youssef retrouve son rang de titulaire, ce qui apportera de la profondeur au jeu. Une telle option mettrait Franck Kom sur le banc des remplaçants et on retrouverait ainsi la composition classique de l'entrejeu « sang et or » avec le duo Sassi-Coulibaly comme premier rideau défensif, Ben Youssef et Badri pour relancer et apporter de la profondeur au jeu. Reste à savoir qui de Bguir ou de Chaâlali occuperait le poste de meneur de jeu.

Talbi ou Machani

Si on sait que la blessure de Yassine Khénissi au match aller est sans gravité, qu'il bénéficie d'un travail de redressement spécifique et qu'il sera opérationnel ce samedi, on ne sait pas encore si Ali Machani est rétabli ou pas de sa blessure. Le problème en défense est que Montassar Talbi, par péché de jeunesse, fut à l'origine du penalty accordé aux Ahlaouis et qui a permis à Saïd d'ouvrir le score.

Une autre erreur de débutant à Radès pourrait être fatale pour l'Espérance. Montassar Talbi et tout autre défenseur axial qui serait aligné après-demain devra faire très attention et se montrer vigilant du coup d'envoi au coup de sifflet final.

Alioum Néant confirmé

La guerre des nerfs a bien débuté. Pour mettre la pression, les Ahlaouis n'ont pas trouvé mieux que de demander à la CAF de changer l'arbitre du match. L'instance continentale a répondu défavorablement à la demande d'Al Ahly et a décidé de maintenir le Camerounais Alioum Néant comme arbitre du match retour entre l'Espérance de Tunis et Al Ahly du Caire.