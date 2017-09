Madagascar: Tribunal à Anosy - Des gendarmes se heurtent à des policiers

Les auditions des six prévenus ont été entamées dans l'après-midi, vers 15 heures. Elles ne se sont terminées que dans la soirée, aux alentours de 19h15, heure à laquelle le parquet a prononcé la mise en détention préventive des six incriminés. Les cinq inculpés, dont l'adjudant, ont été envoyés dare-dare à la maison de force de Tsiafahy. La femme mise dans le même sac qu'eux est, en revanche, placée à l'ombre à la maison centrale d'Antanimora.

Sur le pied de guerre. Les forces de police étaient sur le qui-vive, hier, en début de soirée, lors du passage au parquet de six inculpés pour grand banditisme, dont un gendarme principal de deuxième classe (NDLR: Adjudant). Prête à en découdre avec une dizaine de gendarmes de l'Escadron Blindé numéro 4 (EB4) à Ambatolampy, venus accompagner deux supérieurs hiérarchiques de l'adjudant cloué au pilori, dont un colonel et un chef d'escadron, la police a déployé un bouclier défensif.

Copyright © 2017 L'Express de Madagascar. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.