Maroc: L'OCK s'offre le RCOZ et les quarts de finale de la Coupe du Trône

La rentrée de Hachadi a donné du punch à la ligne d'attaque. Ainsi, a-t-il failli scorer à la première balle reçue. Ce n'est que partie remise puisque sur un service judicieux de Kalii, il a réussi à doubler la mise pour les Phosphatiers qui se qualifient pour le prochain tour et rencontreront les FAR de Rabat.

Au cours de la deuxième période, l'entraîneur khouribgui a procédé à un changement tactique en impliquant Hamza Kalii à la place de Jamaoui. En effet, la ligne d'attaque s'est rebiffée relativement et l'équipe phosphatière a créé de nombreuses opportunités qui ont été loupées par manque de concentration au finish. Par contre, les attaques éclair de l'adversaire étaient dangereuses et surtout celles menées par Rquioui, ont obligé le gardien Fakhr à sortir le grand jeu pour sauver sa cage.

Bien que les Khouribguis aient monopolisé la balle, ils étaient incapables de porter le danger au camp du RCOZ, sauf à trois reprises, durant la première période ; la balle perdue étrangement de Samir Ait Bihi, après une passe d'Oggadi, les frappes des balles arrêtées de Tighazoui qui ont été repoussées par la défense ou concédées en corners par le portier. Le coach Ait Djoudi était incapable de décoder le schéma technico-tactique prôné par les visiteurs, qui consistaient en une défense regroupée autour du gardien et des contre-attaques rapides et dangereuses qui auraient compliqué les choses pour l'OCK en première mi-temps qui s'est soldée par un nul blanc.

L'Olympique Club de Khouribga s'est qualifié au quart de finale de la Coupe du Trône après un match difficile contre le Rapide Club d'Oued-Zem qu'il a battu par deux buts à zéro. Les deux réalisations ont été inscrites en second half par le capitaine Youssef Oggadi et Khaled Hachadi.

