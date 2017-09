Guinée: L'opposition guinéenne menace de demander le départ d'Alpha Condé du pouvoir

De leur côté, les manifestants brandissaient des pancartes sur lesquels on pouvait lire: « Justice à nos martyrs », Non à un 3ème mandat », Halte à la corruption et à la mauvaise gouvernance », « Alpha Condé, 7 ans pour rien », « 7 ans de fausses promesses, ça suffit », « Elections communales maintenant », « La parole donnée est sacrée », « Touche pas à ma constitution », « Les accords sont faits pour être respectés », « Halte aux marchés de gré à gré », A bas le népotisme », « Réparez nos routes », « Alpha Condé, les ordures nous tuent », « Le chef de l'Etat veut brader nos mines ».

« Si Alpha Condé ne prend pas des dispositions pour respecter et faire respecter la Constitution, les lois de la République et les accords, nous allons marcher pour demander son départ", menace l'ancien premier ministre qui a conclu par demander aux populations de se mobiliser davantage.

