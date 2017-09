Cameroun: Accord de partenariat économique - 35 milliards d'importations réalisés

Pour Norbert Belinga, point focal APE au ministère des Finances (Minfi), le ton est bel et bien donné, d'autant plus que les différentiels de taxation qui s'établissent montrent que le processus est de plus en plus maîtrisé. Notamment parce que les opérateurs économiques font montre d'appropriation progressive de cet accord, réalisant d'importantes importations.

Ainsi donc, on peut retenir que 45 jours après le démarrage de la 2e phase du démantèlement tarifaire, 258 déclarations ont bénéficié de la préférence de l'Union européenne. Soit 185 déclarations pour les produits du 1er groupe et 73 pour ceux du 2e groupe. Ce qui porte à 1603, le nombre total des déclarations d'importation enregistrées depuis le 4 août 2016, date de début du démantèlement tarifaire.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.