Cameroun: Incendie au Sacred Heart College - Un crime inqualifiable

Heureusement que les pensionnaires du Sacred Heart College et leurs parents ne sont plus dupes. Malgré la destruction d'une partie de leur établissement, ils ont, à l'unisson, renouvelé devant les autorités venues les réconforter, leur ferme engagement à poursuivre les cours. Un sérieux pied-de-nez aux fauteurs de trouble.

Par conséquent, ils gagneraient à rentrer rapidement dans les rangs, d'autant plus que les actes de vandalisme qu'ils multiplient sont condamnables au regard de la loi. En dernière analyse, les auteurs de cet autre crime contre l'école et la jeunesse camerounaise jouent contre les intérêts même des élèves et des parents qu'ils prétendent défendre car on ne peut, sous aucun prétexte, sacrifier l'avenir de nos enfants.

Ses anciens élèves, aujourd'hui hauts responsables politiques et administratifs, capitaines d'industries, affirment qu'ils ont gardé de leur passage dans ce collège un souvenir mémorable. Alors que l'icône poursuit sa belle aventure, des individus ont eu la malheureuse idée, le 18 septembre 2017, d'aller nuitamment incendier une partie des locaux de ce haut lieu du savoir. C'est un crime inqualifiable. En attendant les résultats de l'enquête ouverte, les présumés pyromanes seraient, une fois de plus, les partisans du boycott de la rentrée scolaire qui a pourtant eu lieu également dans le Nord-Ouest depuis le 4 septembre 2017.

Ceux qui connaissent le Sacred Heart College, un établissement scolaire de renom créé par l'Eglise catholique à Mankon, un quartier de Bamenda, chef-lieu de la région du Nord-Ouest, ne tarissent pas d'éloges à l'endroit de cette véritable institution dont la réputation a traversé les frontières nationales. Et pour cause ! Les observateurs sont unanimes pour reconnaître qu'il s'agit d'un monument qui a apporté une contribution incommensurable à la formation de l'élite intellectuelle du Cameroun.

